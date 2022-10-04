Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» 5 октября

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Копенгаген», который состоится 5 октября в Манчестере.

Ставки: тотал больше 3.5 гола за 1.64, победа «Сити» с форой (-3.5) за 2.25.

Тут даже сложно представить, что должно произойти, чтобы чемпион Дании смог зацепиться за очки в Манчестере. «Копенгаген» – крепкая и неуступчивая команда, но в плане класса между ней и соперником настоящая пропасть.

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В этой группе «Ман Сити» может проиграть только самому себе, недооценив соперника либо решив поберечь силы. Вряд ли стоит ждать такого отношения от англичан посреди турнира, а не в последних турах, когда первое место им уже будет гарантировано.



«Сити» очень мощно вернулся после паузы, забив шесть голов в ворота «МЮ». Преимущество «горожан» было таким подавляющим, что не хочется даже обращать внимания на три пропущенных гола, два из которых случились, уже когда «Сити» излишне расслабился. «Копенгаген» свой матч на выходных тоже выиграл, но сделал это далеко не так уверенно. Впрочем, получилось прервать серию из четырёх матчей без побед, это уже плюс.



Вряд ли от этого матча стоит ждать чего-то другого, кроме уверенной победы хозяев поля. Эрлинг Холанд разорвёт очередного соперника и обеспечит результативный матч. Если же немного рискнуть, то можно попробовать поставить на победу «Ман Сити» с форой (-3.5) за 2.25.

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