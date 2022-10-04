«Бенфика» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ», который состоится 5 октября в Португалии.

Ставка: «ПСЖ» победит за 1.77.

«Бенфика» только в прошлом матче прервала победную серию, которая длилась ещё с прошлого сезона. Вряд ли этот результат сильно скажется на настрое португальцев. Перед ними замаячил выход в плей-офф, для «Бенфики» сейчас это будет событием.

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Понятное дело, что два матча с одной из сильнейших команд Европы могут значительно подпортить положение «орлов» в группе, но уж дома им нужно постараться зацепиться за результат. Ведь в Париже однозначно будет сложнее.



«ПСЖ» сейчас тоже на хорошем ходу и без особых кадровых потерь. Парижане не проигрывают 25 матчей подряд, из них только четыре завершились вничью. Набрали потрясающую форму Неймар и Месси, особых кадровых потерь у команды нет. Чемпион Франции готов продолжить свой победный путь.



Если не придумывать велосипед, то тут можно смело ставить на победу гостей. Коэффициент более чем добротный — 1.77, можно даже не лезть в форы. Впрочем, у нас есть вариант интереснее.

Обе команды играют в атакующий футбол и подают много угловых. После провальных в этом плане матчей 1-го тура во 2-м в матчах «Бенфики» и «ПСЖ» было по 15 угловых. Если взять последние 10 матчей, то «Бенфика» в среднем подавала 8,3 за игру, а «ПСЖ» — 6,1. На тотал больше 11.5 угловых предлагают поставить за 3.08.

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