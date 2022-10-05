«Реал Мадрид» — «Шахтёр»: прогноз с коэффициентом 6.00

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр».

Ставки: обе забьют за 2.02, гол Мудрика за 6.00.

«Шахтёр» шесть раз играл с «Реалом». В том числе два матча с «горняками» провёл нынешний тренер «сливочных» – Карло Анчелотти. Но именитому итальянцу придётся заново знакомиться с соперником.

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Ведь теперь по составу игроков это больше не бразильская команда. Показательно, что сразу шесть представителей «Шахтёра» были командированы в сборную Украины на недавние матчи Лиги наций УЕФА.



Примечательно, что игрок сборной Украины есть и в составе «Реала». Вратарь Андрей Лунин заменит травмированного Тибо Куртуа и дебютирует в Лиге чемпионов. Дебют за клуб в текущем сезоне уже состоялся – Лунёв пропустил один гол от «Осасуны» в чемпионате Испании. На беду украинца Карим Бензема не забил пенальти при счёте 1:1 и мадридцы впервые в сезоне потеряли очки. Но это не более чем досадная осечка. К тому же такое нередко бывает в первых встречах после международных пауз.



«Реал» наверняка сделает выводы и с полной серьёзностью подготовится к «Шахтёру». Во-первых, в гости едет команда с четырьмя очками в двух матчах, в которых на неё мало кто ставил. Во-вторых, опыт предыдущего сезона напоминает мадридцам, что бывает, если не настроиться на оппонента из Восточной Европы.

Прошлогодний подвиг «Шерифа» «горняки» не повторят, но проявить характер, показать зубы они способны. Поставить на «обе забьют» через тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.24. Вариант попроще — голы в обе стороны за 2.02.



Россыпи звёздных игроков «Реала» со стороны гостей будет противостоять 21-летний украинский талант Михаил Мудрик. Клуб отказался продавать его за большие деньги летом, и Мудрик забивал за «Шахтёр» как «Лейпцигу», так и «Селтику». Поставить на гол Мудрика «Реалу» можно с коэффициентом 6.00. В то же время мы убеждены, что голы будут как в те, так и в другие ворота.

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