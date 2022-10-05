«Бенфика» — «ПСЖ»: эксперты назвали шансы Месси забить португальцам в Лиге чемпионов

5 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСЖ». Начало запланировано на 22:00 мск.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
Игра пройдёт в Лиссабоне. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Явными фаворитами считаются парижане: поставить на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.74. Успех португальского клуба оценивается в 4.50. На ничью дают коэффициент 4.40.
Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «ПСЖ» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.55.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.
В первых двух турах обе команды набрали по шесть очков и лидируют в своей группе.
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