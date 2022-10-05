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«Спартак» — СКА: эксперты назвали шансы москвичей прервать победную серию петербуржцев

«Спартак» — СКА: эксперты назвали шансы москвичей прервать победную серию петербуржцев
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5 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Спартак» и СКА. Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.

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СКА считается фаворитом матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 1.84. Шансы спартаковцев оценены в 4.20. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.70.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.00, а на ТМ 4.5 дают 1.80.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.21. Победа команды Романа Ротенберга с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.42, а на успех «Спартака» можно поставить за 2.90.

СКА выиграл 13 из 14 матчей на старте сезона, у команды 27 очков. У москвичей 7 побед в 13 матчах и 17 очков.

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