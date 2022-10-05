«Аякс» — «Наполи»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Хвича

Итальянский «Наполи» одержал победу над амстердамским «Аяксом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 6:1. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
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В составе победителей голами отметились Джакомо Распадори (дубль), Джованни Ди Лоренцо, Пётр Зелиньски, Джованни Симеоне, а также грузинский вингер Хвича Кварацхелия на 63-й минуте встречи. Также на его счету одна голевая передача. Единственный гол в составе «Аякса» забил Мохаммед Кудус.
«Наполи» занимает первое место в группе А, набрав девять очков после трёх встреч. «Аякс» — на третьей строчке, заработав три балла. В следующей игре турнира команды также встретятся между собой. Матч пройдёт в Неаполе на стадионе «Диего Арманда Марадона» в среду, 12 октября.
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