«Интер» — «Барселона»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, кто забил, как сыграли

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
В компенсированное время первого тайма счёт открыл турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, забивший из-за пределов штрафной площади. На 67-й минуте встречи хавбек «Барселоны» Педри сравнял счёт, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил забитый мяч из-за игры рукой форварда каталонцев Ансу Фати.
«Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
Месси неудержим. Великий аргентинец не заметит «Бенфику».
Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.25.
В Госдуме попросили ФСБ проверить РФС из-за вопроса крымских клубов.
- 5 октября 2022
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
04:30
- 4 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45