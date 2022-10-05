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«Челси» — «Милан»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

«Челси» — «Милан»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Милан».

Ставка: ничья за 4.15.

«Эта пара, на мой взгляд, стоит друг друга, и их очная встреча предвещает очень интересный футбол. Оба клуба находятся в хороших кондициях и будут биться за очки в Лондоне. Да, «Челси» не очень уверенно стартовал в Лиге чемпионов, но с приходом осени явно прибавил, добыв две победы в лондонских дерби в рамках чемпионата. Команде срочно нужно исправлять непростое турнирное положение, ведь только набор баллов в домашней игре поможет в дальнейшем.

«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.

«Милан» возглавляет группу и смотрится сильнее остальных участников квартета, но не стоит забывать о том, что это будет выездная встреча для итальянцев. «Россонери» вполне устроит и ничья на поле оппонента, с которым вскоре им придётся встретиться в домашнем противостоянии. Такие расклады могут повлиять на настрой гостей, и вряд ли они станут рисковать без нужды.

Полагаю, что поединок начнётся неспешно и пройдёт в силовой манере. Проигрыш невероятно сильно усложнит лондонцам задачу по выходу в следующий раунд, и они постараются сыграть в первую очередь чисто в обороне. Да и миланцам некуда торопиться, и один балл для них станет неплохой добычей. Считаю, что всё завершится ничейным исходом», — сказал Павлюченко.

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