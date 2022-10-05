«Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» (Минск) – «Витязь».



Ставка: «Витязь» не проиграет за 2.08.



«Минчанам здорово подсобили в Нижнем Новгороде, помогли прервать чёрную серию, которая к тому времени достигла четырёх поражений. То, что нижегородцы уже в который раз проваливают концовку, это отдельная тема. Минчане два своих очка взяли, но хватит ли такой игры против «Витязя», который в последнее время словно бы обрёл второе дыхание, на данный момент имеет серию из трёх побед подряд и в предыдущем туре порвал «на ветошь» московский «Спартак»?



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Статистика личных встреч нам в данном случае ничем помочь не может. Хоть у «зубров» в общем итоге небольшое преимущество по количеству побед, но вот десять последних междусобойчиков на белорусском льду дают нам ничью – 5-5. А она в данном случае практически равна минскому поражению.



До недавнего времени «зубры» были совершенно непредсказуемыми, но у них в соперниках шли сплошные олигархи. Можно сказать, что «Торпедо» было своеобразной отдушиной и, по идее, такой же отдушиной должен стать «Витязь». Но может и не стать, игра-то у подмосковной команды идёт.



Поэтому вновь не даю точного прогноза на победителя. А спрогнозирую, что в предстоящем матче «витязи» должны набрать минимум одно очко. Есть большая вероятность, что будет больше, и даже в основное время, но там могут быть нюансы. А вот одно очко будет почти наверняка. На него и столблюсь», — сказал Лебедев.



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