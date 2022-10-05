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«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Копенгаген» в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-3) за 1.85.

«Копенгаген» приезжает на «Этихад» посмотреть на Холанда – что это за человек такой? Словом, приезжает, чтобы удивиться тому футболу, в который играет Гвардиола.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.25.

И они удивятся, потому что «Копенгаген» ничего не может забить – на выезде ему с большим трудом даются голы.

«Сити» — это что-то невероятное. Только что он отгрузил шесть мячей «Манчестеру», уверенная победа над «Севильей» — сейчас никаких проблем у «Сити» нет. Даже если Пеп выставит дублёров, то в любом случае «Сити» победит. Мне кажется, что надо брать «Сити» с форой (-3). Можно быть уверенным, что Гвардиола покуражится в этом матче», — сказал Казанский.

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