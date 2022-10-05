«Спартак» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — СКА.
Ставка: победа СКА всухую за 5.15.
«Спартак» неожиданно крупно влетел «Витязю», и это поражение стало уже третьим в четырёх последних матчах. Притом что соперники у красно-белых были не из числа великих. То есть машинка сбоит, и прилично.
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У СКА всё нормально, у него оказывается всё нормально, когда он горит 0:2 действующим чемпионам. В итоге ведь всё равно вытаскивает игру, пусть и в овертайме. Поэтому в чемпионате КХЛ на сегодняшний день есть лишь одна команда, которая обыграла СКА, да и то с третьей попытки. И эта команда отнюдь не «Спартак».
У «Спартака» с питерцами всё не просто плохо, а ужасно и жутко. Из десяти последних междусобойчиков, состоявшихся в Москве в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, красно-белые проиграли девять, а в восьми из них и вовсе проиграли всухую. Пропуская и по пять, и по шесть шайб.
То есть руку дающую «Спартак» осторожно не кусает. А значит, в итогах предстоящего матча можно не сомневаться: СКА победит то ли опять, то ли снова. Скорее всего, сделает это в основное время — и есть большая вероятность, что всухую», — сказал Лебедев.
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