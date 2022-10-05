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«Челси» — «Милан»: прогноз Василия Уткина на матч группового этапа Лиги чемпионов

«Челси» — «Милан»: прогноз Василия Уткина на матч группового этапа Лиги чемпионов
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Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Тренерский немцепад, случившийся в начале сентября, привел к появлению в «Челси» волшебника. Настоящий ли это Поттер, покажет лишь время. Например, маглов можно убедить победой над «Миланом», ведь «аристократам» не удалось выиграть в девяти из последних 11 встреч с соперниками из Италии. Явно нужна какая-то магия. Но больше верится в обмен голами. В каждой команде есть исполнители, которые в случае чего самостоятельно решат эпизод: Обамеянг с одной стороны, Леау – с другой. Тем более и у «Челси», и у «Милана» предостаточно проблем в обороне, где будут отсутствовать основные вратари», — сказал Уткин.

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