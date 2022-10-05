«Челси» — «Милан»: прогноз Василия Уткина на матч группового этапа Лиги чемпионов

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Милан».
Ставка: обе забьют за 1.83.
«Тренерский немцепад, случившийся в начале сентября, привел к появлению в «Челси» волшебника. Настоящий ли это Поттер, покажет лишь время. Например, маглов можно убедить победой над «Миланом», ведь «аристократам» не удалось выиграть в девяти из последних 11 встреч с соперниками из Италии. Явно нужна какая-то магия. Но больше верится в обмен голами. В каждой команде есть исполнители, которые в случае чего самостоятельно решат эпизод: Обамеянг с одной стороны, Леау – с другой. Тем более и у «Челси», и у «Милана» предостаточно проблем в обороне, где будут отсутствовать основные вратари», — сказал Уткин.
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
Топ-10 экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
Месси неудержим. Великий аргентинец не заметит «Бенфику».
Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.25.
В Госдуме попросили ФСБ проверить РФС из-за вопроса крымских клубов.
- 5 октября 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
04:30
- 4 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30