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«РБ Лейпциг» — «Селтик»: прогноз Алексея Гасилина на матч 3-го тура Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» — «Селтик»: прогноз Алексея Гасилина на матч 3-го тура Лиги чемпионов
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Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Селтик» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.56.

«Лейпциг» очень сильно лихорадит после смены тренера – он может обыграть дортмундскую «Боруссию» 3:0, но потом проиграть их одноклубникам из Гладбаха 0:3. В Лиге чемпионов команда на последнем месте, хотя после жеребьёвки казалось, что они с «Реалом» — главные фавориты.

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«Селтик» лидирует в чемпионате Шотландии, только недавно проиграл свою первую игру. Шотландцы очень много забивают. Проиграли «Реалу», но сыграли вничью с «Шахтёром», причём вполне могли забрать три очка.

В этом матче хочется поверить в «Лейпциг». Моя ставка – победа немцев», — сказал Гасилин.

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