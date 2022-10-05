«Ювентус» — «Маккаби»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов 5 октября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Ювентус» — «Маккаби».



Ставка: победа «Ювентуса» и ТМ 4.5 за 1.69.



«Юве» прервал серию из пяти матчей без побед, разгромив «Болонью» 3:0 в минувшее воскресенье. С одной стороны, это важно – команда выглядела явно бодрее и злее, чем до паузы на матчи сборных, отличились и Милик, и Влахович. Но с другой — в долгосрочной перспективе уже не слишком верится, что Аллегри сможет выправить ситуацию и снова сделать из этой команды по-настоящему грозную силу.



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Ну а пока она, похоже, будет брать свои очки с командами, явно уступающими в классе вроде «Болоньи» и «Маккаби» и испытывать разного рода проблемы с более серьёзными соперниками. Хотя, конечно, всё ещё свежи воспоминания о недоразумениях в недавних играх с «Монцей» и «Салернитаной».



«Маккаби» в родных стенах в игре против «ПСЖ» еще что-то пытался создавать, пользуясь тем, что парижане не слишком уж напрягались, но в гостях у «Бенфики» израильтяне уступили без каких-либо шансов.

Думаю, многое будет зависеть от настроя туринцев, и, судя по последней игре чемпионата, на матч Лиги чемпионов он также распространится. В конце концов, в 3-м и 4-м турах им нужно брать все шесть очков, чтобы рассчитывать на выход из группы», — сказал Петросьян.



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