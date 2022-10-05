«Челси» — «Милан»: ставка Виктора Гусева на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» – «Милан».
Ставка: победа «Челси» за 1.73.
«Челси» проиграл в гостях загребскому «Динамо», этот матч стал последним для Томаса Тухеля. Затем сыграл вничью с «Зальцбургом» в дебютной игре в еврокубках Грэма Поттера. «Милан» дома выиграл у Загреба, а с «Зальцбургом» в гостях сыграл вничью. В нынешнем сезоне миланцы проиграли только один раз. Слабость «Милана» в том, что у них очень много травмированных. Это может сказаться.
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
В шести из восьми последних матчах дома в Лиге чемпионов лондонцы победили. В шести из этих восьми матчей забивала только одна команда. Это 10-я игра между клубами: четыре победы «Челси», две — «Милана» и три ничьих. При Поттере в АПЛ «Челси» победил «Кристал Пэлас». «Милан» в Серии А идёт среди лидеров. Оба соперника в своих лигах замыкают пятёрку лидеров.
«Милан» в десяти последних гостевых матчах Лиги чемпионов победил всего два раза. «Челси» же дома в данном турнире выглядит хорошо, о чём я сказал ранее. Думаю, новый тренер у руля мобилизует игру лондонцев», — сказал Гусев.
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