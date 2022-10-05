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«Спартак» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и СКА.

Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.43.

«Спартак» — команда интересная, перспективная. Но очень уж нестабильная. То красиво победит «Торпедо» (4:3), то влетит «Витязю» с неприличным счётом (1:5). Состав в межсезонье резко обновился, и главный тренер Борис Миронов теперь делает всё, чтобы найти правильный баланс. Получается не всегда.

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А вот СКА – лучшая команда лиги, и по ней вообще нет никаких вопросов. Там с балансом всё в порядке, каждая линия звенит, в целом команда показывает правильный системный хоккей. И тренерская лавка там длинная, на загляденье.

Так что надо думать не о том, кто в этом матче победит. А о том, как выжать максимально интересный кэф.

Я бы в этом матче взял кэф 2.43 на то, что СКА победит в основное время, а общий тотал составит меньше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.

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