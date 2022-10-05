«Спартак» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и СКА.
Ставка: победа СКА и ТМ 5.5 за 2.43.
«Спартак» — команда интересная, перспективная. Но очень уж нестабильная. То красиво победит «Торпедо» (4:3), то влетит «Витязю» с неприличным счётом (1:5). Состав в межсезонье резко обновился, и главный тренер Борис Миронов теперь делает всё, чтобы найти правильный баланс. Получается не всегда.
10 лучших прогнозов на сегодня.
А вот СКА – лучшая команда лиги, и по ней вообще нет никаких вопросов. Там с балансом всё в порядке, каждая линия звенит, в целом команда показывает правильный системный хоккей. И тренерская лавка там длинная, на загляденье.
Так что надо думать не о том, кто в этом матче победит. А о том, как выжать максимально интересный кэф.
Я бы в этом матче взял кэф 2.43 на то, что СКА победит в основное время, а общий тотал составит меньше 5.5 шайбы», — сказал Лысенков.
Топ-10 экспрессов на среду.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт» с коэффициентом 3.40.
Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
Гашек: правительство Чехии не хочет видеть российских хоккеистов в Праге.
Овечкин: сделаю всё, чтобы побить рекорд Гретцки.
Радулов стал 9-м игроком, который забросил 200 и более шайб в КХЛ.
- 5 октября 2022
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
04:30
- 4 октября 2022
-
22:30
-
22:00