«Спартак» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 5 октября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» — СКА.



Ставка: ТМ 4.5 за 1.79.



«Спартак» стартовал великолепно, но к концу первого месяца объективно притормозил: в последних четырёх матчах – всего одна победа, причём соперники были не самые грозные. Показательно, что неудачный отрезок пришёлся на домашнюю серию. Команда Бориса Миронова любит играть от обороны. И выступать на родном льду, где приходится раскрываться, ей часто даже менее удобно.



10 лучших прогнозов на сегодня.



СКА, наоборот, продолжает доминировать в регулярном чемпионате. Даже проигрывая действующему чемпиону 0:2, команда Ротенберга взяла победу в принципиальном дерби. Думаю, питерцы без особых проблем обыграют и «Спартак». А вот результативного хоккея не жду.

Да, у красно-белых ненадёжная вратарская линия, но защита-то обученная, много шансов на гол не даст. Да и гостям после тяжелейшей игры в понедельник нет смысла играть в полную силу. Невские армейцы будут действовать рационально, вряд ли в матче будет заброшено больше четырёх шайб.

Считаю ставку на тотал меньше 4.5 шайбы весьма привлекательной», — сказал Плющев.



Топ-10 экспрессов на среду.



Гашек: правительство Чехии не хочет видеть российских хоккеистов в Праге.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт» с коэффициентом 3.40.

Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Овечкин: сделаю всё, чтобы побить рекорд Гретцки.



Радулов стал 9-м игроком, который забросил 200 и более шайб в КХЛ.