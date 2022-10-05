«Спартак» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 5 октября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» — СКА.
Ставка: ТМ 4.5 за 1.79.
«Спартак» стартовал великолепно, но к концу первого месяца объективно притормозил: в последних четырёх матчах – всего одна победа, причём соперники были не самые грозные. Показательно, что неудачный отрезок пришёлся на домашнюю серию. Команда Бориса Миронова любит играть от обороны. И выступать на родном льду, где приходится раскрываться, ей часто даже менее удобно.
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СКА, наоборот, продолжает доминировать в регулярном чемпионате. Даже проигрывая действующему чемпиону 0:2, команда Ротенберга взяла победу в принципиальном дерби. Думаю, питерцы без особых проблем обыграют и «Спартак». А вот результативного хоккея не жду.
Да, у красно-белых ненадёжная вратарская линия, но защита-то обученная, много шансов на гол не даст. Да и гостям после тяжелейшей игры в понедельник нет смысла играть в полную силу. Невские армейцы будут действовать рационально, вряд ли в матче будет заброшено больше четырёх шайб.
Считаю ставку на тотал меньше 4.5 шайбы весьма привлекательной», — сказал Плющев.
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- 5 октября 2022
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