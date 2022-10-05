«Челси» — «Милан»: прогноз Александра Елагина на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Милан».
Ставка: победа «Челси» за 1.73.
«Наступает пора решающих матчей в Лиге чемпионов. Решающих для «Челси», ведь ситуация в группе складывается для английского клуба очень тревожно. Два подряд матча с действующим чемпионом Италии определят, будет ли «Челси» играть в плей-офф. Напомню, именно миланцы лидируют в квартете, а лондонцы его замыкают.
«Челси» на грани катастрофы в Лиге чемпионов. «Милан» этим воспользуется.
Перед командой Грэма Поттера стоит вполне определённая задача — выиграть на своём поле у сильного соперника из Италии. Соперники встречались между собой лишь дважды. Осенью 1999 года они дважды сыграли вничью. Исходя из турнирной ситуации, английской команде нужна только победа.
Оптимизма им добавляет и статистика. «Челси» проиграл только два из 13 домашних матчей в еврокубках командам из Италии: восемь побед, три ничьих и два поражения.
«Милан» выиграл только один матч из 20 выездных игр в Англии в еврокубках. Поэтому жду полную отдачу от «Челси», — сказал Елагин.
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