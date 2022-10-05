Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Витязь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь».

Ставка: «Витязь» не проиграет за 2.00.

Минское «Динамо» мощно усилилось в межсезонье и резво стартовало в чемпионате, обозначив свои претензии на выполнение главной поставленной перед командой задачи – выйти в плей-офф и пройти там минимум один раунд.

10 лучших прогнозов на сегодня.

В какой-то момент минчане даже вскарабкались на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, но продлилось это недолго. Шесть поражений в восьми матчах отбросили «Динамо» к границам зоны плей-офф. Домашние победы над «Северсталью» и ЦСКА стали светлым пятном, а потом опять мрак – четыре поражения подряд. Матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде прервал эту чёрную серию, но надолго ли?



У «Витязя» тоже случилась чёрная серия. Команда проиграла все матчи с 12 по 25 сентября. Но сразу в трёх из этих шести встреч дело доходило до овертайма. По сути, только в трёх из 13 матчей сезона «Витязь» уступил в основное время.

И лишь два раза он пропустил более трёх шайб. Также важно отметить, что в девяти из 13 матчей с участием «Витязя» забивалось не более пяти шайб. Поставить на тотал меньше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.71.



Находящиеся на спаде минчане встретятся с командой, которая редко проигрывает в основное время и выиграла три матча подряд. Необходимость слетать туда-сюда в Нижний Новгород тоже не придала «Динамо» сил, разве что эмоциональных. Делаем вывод, что гости как минимум не проиграют в основное время.

Топ-5 экспрессов на среду.

Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт» с коэффициентом 3.40.

Гашек: власти Чехии не хотят видеть российских хоккеистов в Праге.

Прогноз на матч «Спартак» — СКА с коэффициентом 3.00.

Кожевников высказался о причинах низкой посещаемости КХЛ.