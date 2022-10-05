Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Витязь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Витязь».
Ставка: «Витязь» не проиграет за 2.00.
Минское «Динамо» мощно усилилось в межсезонье и резво стартовало в чемпионате, обозначив свои претензии на выполнение главной поставленной перед командой задачи – выйти в плей-офф и пройти там минимум один раунд.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В какой-то момент минчане даже вскарабкались на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, но продлилось это недолго. Шесть поражений в восьми матчах отбросили «Динамо» к границам зоны плей-офф. Домашние победы над «Северсталью» и ЦСКА стали светлым пятном, а потом опять мрак – четыре поражения подряд. Матч с «Торпедо» в Нижнем Новгороде прервал эту чёрную серию, но надолго ли?
У «Витязя» тоже случилась чёрная серия. Команда проиграла все матчи с 12 по 25 сентября. Но сразу в трёх из этих шести встреч дело доходило до овертайма. По сути, только в трёх из 13 матчей сезона «Витязь» уступил в основное время.
И лишь два раза он пропустил более трёх шайб. Также важно отметить, что в девяти из 13 матчей с участием «Витязя» забивалось не более пяти шайб. Поставить на тотал меньше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.71.
Находящиеся на спаде минчане встретятся с командой, которая редко проигрывает в основное время и выиграла три матча подряд. Необходимость слетать туда-сюда в Нижний Новгород тоже не придала «Динамо» сил, разве что эмоциональных. Делаем вывод, что гости как минимум не проиграют в основное время.
Три россиянина вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт» с коэффициентом 3.40.
Гашек: власти Чехии не хотят видеть российских хоккеистов в Праге.
Прогноз на матч «Спартак» — СКА с коэффициентом 3.00.
- 5 октября 2022
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
04:30
- 4 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00