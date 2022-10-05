«Реал» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру группового турнира Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Реал» — «Шахтёр» в рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.04.
«Реал» дома сыграет против «Шахтёра», который уже успел удивить в этой Лиге чемпионов. В последнем матче своего чемпионата он выиграл с крупным счётом и должен с хорошим настроением подходить к матчу с «Реалом».
Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
К тому же мы помним, что в предыдущих розыгрышах «Шахтёру» удавалось удивить «Реал», но у «Реала» не слишком поменялся состав, который помнит, что такое донецкий клуб, и должен внимательно к нему отнестись. К тому же «Реал» намного сильнее именно этого «Шахтёра». Неприятности доставлял тот ещё, в котором были бразильцы.
Мне кажется, что кадрового ресурса не хватит. Да, удалось обыграть «Лейпциг», но ведь это не «Реал». У «Лейпцига» наблюдались проблемы. Мадрид должен побеждать в этом матче, причем «Реал» не будет откладывать всё на второй тайм.
Хорошая ставка — это тотал 1-го тайма больше 1.5 мяча. Если «Шахтёр» сумеет забить гол, то «Реал» тут же попытается выправить ситуацию», — сказал Андронов.
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