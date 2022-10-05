«Рома» — «Бетис»: прогноз на матч Лиги Европы

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Бетис», который состоится 6 октября в Италии.
Ставка: тотал больше 2.5 за 1.95.
В этом матче преимущество может быть на стороне гостей за счёт того, что они серьёзнее относятся к турниру, чем их соперник. «Рома» уже поняла, что группа в таком турнире, как Лига Европы, проходится на одной ноге и лишних сил на неё тратить не стоит. Команда Жозе Моуринью будет включаться на полную мощность, только если что-то пойдёт не так.
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На старте сезона «Бетис» смотрится очень мощно, ничуть не хуже итальянского гранда. «Огуречные» пока проигрывали только «Реалу», который объективно сильнее, и «Сельте». Последний матч получился неудачным во многом только из-за раннего удаления, которое не дало «Бетису» показать свою лучшую игру.
В плане исходов этот матч весьма неоднозначный, лучше обратить своё внимание на что-то другое. Тут должны быть голы, обе команды обладают мощной атакой, в которой даже резервисты могут быть очень опасны. Обе команды предпочитают в последних матчах яркий атакующий стиль и не дадут нам скучать. На тотал больше 2.5 можно поставить за 1.95.
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