«Монако» — «Трабзонспор»: прогноз на матч Лиги Европы с коэффициентом 3.20

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Трабзонспор», который состоится 6 октября.
Ставки: победа «Монако» и ТБ 2.5 за 2.26, победа «Монако» и обе забьют за 3.20.
Действующий чемпион Турции отвратительно начал группу Лиги Европы, проиграв «Ференцварошу», который с 16-й минуты играл вдесятером. С большим трудом турки подровняли ситуацию в чемпионате и смогли добыть первую победу в группе. У «Трабзонспора» сейчас три победы подряд. Две над турецкими середняками и одна над «Црвеной Звездой».
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«Монако» стабильностью не отличается, причём и в чемпионате, и в еврокубках. Монегаски, как и их турецкий соперник, не смогли пробиться в Лигу чемпионов, а второй по значимости турнир уже не так будоражит умы. Тем не менее Филиппу Клеману необходимо собраться со своей командой и начать побеждать. «Монако» сильнее своего соперника, осталось только доказать это на поле.
Нас должен ждать результативный матч. «Монако» в этом плане иногда может неприятно удивить, но соперник попался такой, который играет сам и даёт это делать другим. Поставить на победу «Монако» и тотал больше 2.5 можно за 2.26. Любителям рисковать стоит рассмотреть П1 + обе забьют за 3.20.
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