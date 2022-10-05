«Лейпциг» — «Селтик»: где смотреть онлайн, какой канал покажет в прямом эфире

5 октября в Германии состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Селтик». Начало игры запланировано на 19:45 мск.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Селтик» с коэффициентом 2.25.

Игра пройдёт в Лейциге. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».

Эксперты не сомневаются в победе «Лейпцига»: заключить пари на немецкий клуб предлагается с коэффициентом 1.59. Успех шотландцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.50.



Букмекеры уверены, что матч «Лейпциг» — «Селтик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

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