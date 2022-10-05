Прогноз на матч «Севилья» — «Боруссия» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» (Дортмунд), который состоится 5 октября в Испании.
Ставка: победа «Боруссии» с нулевой форой за 1.79.
Две команды, переживающие далеко не лучшие времена. К «Севилье» сейчас очень много вопросов по игре, команда Хулена Лопетеги так давно не показывает качественного взаимодействия, что разговоры о возможном увольнении главного тренера не умолкают.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
Тем не менее пока испанский специалист держится, а результатов нет – севильцы идут всего в одном балле от зоны прямого вылета в Примере, а со старта сезона во всех турнирах за девять матчей команда смогла одержать всего одну победу.
Да, можно утверждать, что «Севилья» осталась без ряда лидеров прошлого сезона и не получила адекватного усиления, однако основная проблема отнюдь не в кадрах, а в игре, которую ставит Лопетеги. В этом плане Дортмунд выглядит гораздо интереснее, ведь Эдин Терзич добивается прогресса в условиях огромных потерь, но выигрывать получается далеко не всегда.
В прошлом туре Бундеслиги «шмели» вновь уступили, и теперь у них три поражения в четырёх последних встречах, а на выезде серия поражений равна трём играм. Возможность выйти на первое место в Бундеслиге упущена, теперь нужно думать о Лиге чемпионов.
В этой битве не стоит ждать грамотного тактического противостояния тренеров, но по совокупности качеств и игровой формы «Боруссия» сейчас выглядит предпочтительнее, поэтому возьмём на неё нулевую фору с коэффициентом 1.79. Также верим в большое количество голов, ведь в трёх последних очных матчах команд забивалось минимум четыре мяча. Предлагаем взглянуть на тотал больше 3.5 мяча за 2.89.
Василий Уткин дал прогноз на матч «Челси» — «Милан».
Месси неудержим. Гениальный аргентинец разнесёт «Бенфику»!
Прогноз на матч «Реал» — «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
Игроки сборной Дании в знак протеста отправятся на ЧМ-2022 без семей.
Прогноз на матч «Монако» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.20.
- 5 октября 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
04:30
- 4 октября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30