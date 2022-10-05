Прогноз на матч «Севилья» — «Боруссия» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» (Дортмунд), который состоится 5 октября в Испании.

Ставка: победа «Боруссии» с нулевой форой за 1.79.

Две команды, переживающие далеко не лучшие времена. К «Севилье» сейчас очень много вопросов по игре, команда Хулена Лопетеги так давно не показывает качественного взаимодействия, что разговоры о возможном увольнении главного тренера не умолкают.

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Тем не менее пока испанский специалист держится, а результатов нет – севильцы идут всего в одном балле от зоны прямого вылета в Примере, а со старта сезона во всех турнирах за девять матчей команда смогла одержать всего одну победу.



Да, можно утверждать, что «Севилья» осталась без ряда лидеров прошлого сезона и не получила адекватного усиления, однако основная проблема отнюдь не в кадрах, а в игре, которую ставит Лопетеги. В этом плане Дортмунд выглядит гораздо интереснее, ведь Эдин Терзич добивается прогресса в условиях огромных потерь, но выигрывать получается далеко не всегда.

В прошлом туре Бундеслиги «шмели» вновь уступили, и теперь у них три поражения в четырёх последних встречах, а на выезде серия поражений равна трём играм. Возможность выйти на первое место в Бундеслиге упущена, теперь нужно думать о Лиге чемпионов.



В этой битве не стоит ждать грамотного тактического противостояния тренеров, но по совокупности качеств и игровой формы «Боруссия» сейчас выглядит предпочтительнее, поэтому возьмём на неё нулевую фору с коэффициентом 1.79. Также верим в большое количество голов, ведь в трёх последних очных матчах команд забивалось минимум четыре мяча. Предлагаем взглянуть на тотал больше 3.5 мяча за 2.89.

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