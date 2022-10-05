Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт» с коэффициентом 3.40

Авторы Betassist подготовили прогноз на предсезонный матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт», который пройдёт 6 октября.

Ставки: «Вашингтон» победит за 1.92, победа «Вашингтона» + тотал меньше 6.5 гола за 3.40.

«Детройт» в последние годы не особо успешная команда, но «Вашингтон» хоть и не является для «красных крыльев» каким-то особо принципиальным соперником, однако «Кэпиталз» настраиваются на них по-особенному.

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В 10 последних очных матчах «Вашингтон» ни разу не проиграл «Детройту» в основное время – семь чистых побед, одна победа в овертайме и два поражения в овертайме. При этом победы чаще всего выходили не особо выдающимися – лишь трижды за эти семь матчей «Вашингтон» забрасывал более трёх шайб.



Вот и матч предсезонки, который состоялся между этими командами на прошлой неделе, закончился с футбольным счётом 2:0 в пользу «Вашингтона». Причём вторая шайба влетела в ворота «Детройта» за минуту до конца уже в пустые ворота. Поставить на победу хозяев и тотал меньше 6.5 шайбы можно с коэффициентом 3.40.



Матч 1 октября стал первой игрой Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в предсезонной подготовке. Овечкин провёл на льду 18 минут, четыре из которых в большинстве, и заработал показатель полезности «+1». Но ограничился всего четырьмя бросками в створ ворот. Кузнецов за примерно такое же время на льду также заработал показатель полезности «+1», но приложил к нему свою клюшку, отдав одну из голевых передач.



Пока сложно ждать от Овечкина голевой феерии, да это и не требуется: предсезонные встречи нужны для проверки резерва, а задача лидеров — потихоньку набрать форму к старту регулярного чемпионата. Несмотря на это, «столичные» должны без проблем разбираться с «Детройтом» на своём льду.

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