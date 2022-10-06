Прогноз на матч «Торпедо» — «Барыс» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Барыс».

Ставка: победа «Торпедо» с учётом ОТ и буллитов за 1.67.

Команда Игоря Ларионова никак не может обрести необходимую стабильность. За нижегородцами по-прежнему очень интересно следить – яркий атакующий стиль не позволяет скучать, однако далеко не всегда помогает добиваться результата.

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На самом деле яркие победы остались у «Торпедо» в прошлом, ведь они не только проиграли три из четырёх последних матчей, но и едва забрасывали в них три шайбы. Ничего страшного пока не случилось, однако к нижегородцам постепенно приноровились.



Грамотная оборона способна достаточно спокойно сдержать натиск этой команды, и тогда возникают существенные проблемы. «Барыс» прекрасно умеет играть в подобном стиле и особенно с «Торпедо», которому в последних пяти очных встречах позволил забить больше двух голов всего один раз. Тем не менее сейчас турнирная ситуация у хозяев непростая – всего одно поражение способно мгновенно выбить команду из зоны плей-офф.



Но на домашнем льду «Торпедо» выступает в этом сезоне хорошо, выиграв пять матчей из семи, и в каждом из них забрасывалось не менее пяти шайб. При этом «Барыс» на выезде пропускал минимум три гола в свои ворота.

Предлагаем рассмотреть вариант ставки «тотал хозяев больше 3.0 шайбы» с коэффициентом 2.18. Также поверим в подопечных Ларионова вновь, им пора побеждать, однако основного времени для успеха может не хватить. Победа «Торпедо» в матче идёт за 1.67.

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