Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Ференцварош» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Ференцварош», который состоится 6 октября в Сербии.
Ставки: победа «Црвены Звезды» за 1.98, обе забьют — нет за 2.04.
В 1-м туре Лиги Европы случилось достаточно редкое событие – «Црвена Звезда» проиграла дома. Постарался «Монако» и Александр Головин, который заработал пенальти.
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Помимо одной из сильнейших команд Франции, за последние три сезона лишь датскому «Мидтьюлланну» удалось увезти из Белграда победу. Но в гости едет команда из Будапешта, которая хорошо приспособлена как к восточноевропейскому футболу, так и к горячим южным болельщикам.
Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Предстоящий матч станет для российского тренера уже 40-м. На минувших выходных «Ференцварош» под руководством Черчесова потерпел седьмое поражение в 2022 году. На этот раз обидчиком стал «Кечкемет».
Примечательно, что в девяти из 11 последних матчей чемпионата Венгрии кто забивал первый гол, тот и выигрывал игру с сухим счётом. Поставить на «обе забьют – нет» можно с коэффициентом 2.04.
У «Ференцвароша» есть проблемы в защите – центральный защитник Эльдар Чивич пропустит матч из-за дисквалификации, а играющий на левом фланге Аднан Ковачевич травмирован. Это повышает шансы забить первый гол именно хозяевам матча, которые задолжали своим болельщикам успехи в еврокубках. Победа «Црвены Звезды» оценивается с коэффициентом 1.98.
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