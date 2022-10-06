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«Реал» — «Шахтёр»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто забивал

«Реал» — «Шахтёр»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт, кто забивал
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5 октября состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу мадридцев.

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На 13-й минуте счёт в игре открыл Родриго. Бразилец получил мяч после рикошета от Тараса Степаненко и быстро пробил по воротам донецкой команды, пустив мяч мимо Анатолия.

На 28-й минуте преимущество испанского клуба укрепил Винисиус Жуниор. Родриго обыгрался с Каримом Бензема, а затем отдал пас в штрафную на Винисиуса. Бразилец чётким ударом в левый угол забил второй гол хозяев в матче.

На 39-й минуте Александр Зубков сократил отставание «горняков» в счёте. Нападающий ударом «ножницами» вогнал мяч в левый угол ворот «Реала». Богдан Михайличенко с левого фланга в касание навесил на 11-метровую отметку, после чего Зубков направил мяч в ворота. Голкипер команды Карло Анчелотти провёл на поле все 90 минут.

В 1-м туре мадридцы разгромили «Селтик» со счётом 3:0. В той игре команда Карло Анчелотти три раза поразила сетку ворот соперника. Команда Игора Йовичевича в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «РБ Лейпциг» со счётом 4:1. Во 2-м туре «горняки» разгромили шотландцев, а испанцы выиграли у немцев.

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