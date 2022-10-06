«Амур» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Сочи».
Ставка: ничья за 3.86.
«Победой во Владивостоке сочинцы сбили множество прогнозных прицелов. До Владивостока команда Андрея Назарова одержала всего две победы, и обе были домашними. К тому времени на гостевом льду южане провели четыре матча и набрали всего одно очко в Казахстане.
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С другой стороны, невозможно не заметить, что уже четыре матча никто не может обыграть сочинцев в основное время. Дальше у южан дело идёт слабовато, и обе свои ничьи они в итоге превратили в поражения, но факт есть факт, и с ним тоже приходится считаться.
То есть можно констатировать: что-то приличное Назаров наконец-то собрал, пока не бог весть что, но результаты оно потихоньку начинает приносить.
У «Амура» картина противоположная. Неплохо стартовав в сезоне (три победы в пяти первых матчах), хабаровчане посыпались и в восьми следующих матчах сумели одержать лишь одну победу, да и ту в овертайме – как раз в Сочи. Дальневосточники тоже частенько играют в основное время вничью, и у них тоже овертаймы идут не слишком.
То есть всё вышеописанное напрямую ведёт нас к ничьей в основное время. После которой второе очко должен набирать «Амур», поскольку он хотя бы знает, как это делается. Именно такой результат даёт нам математика. Проверим?» — сказал Лебедев.
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