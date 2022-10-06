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«Адмирал» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ во Владивостоке

«Адмирал» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ во Владивостоке
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.45.

«Вот и ярославцы, добиравшиеся до Дальнего Востока поэтапно, через Новосибирск, приехали во Владивосток. А там у «Адмирала» дела совсем швах: шесть поражений в семи последних матчах и действующая серия из трёх поражений. Причём последнее поражение было уже домашним, в принципе, ничего особенного в этом нет, но проиграли-то «адмиралы» дома сочинцам. Про которых нынче тоже ничего хорошего не подумаешь. А тут целый «Локомотив»…

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Нельзя сказать, что у ярославцев со всех сторон всё хорошо. Не со всех сторон. Но железнодорожники хотя бы сильно наработали игру в обороне, пропускают совсем мало. Правда, и забивают не сильно больше, но для побед над командами, не входящими в кахаэловский олигархат, этого, в принципе, хватает. А «Адмирал» у нас не то что в олигархат не входит, он доплюнуть до него не может. Плюс проблемы во всех линиях – то в одном месте вылезет, то в другом.

Статистика личных встреч тоже ничего хорошего хозяевам предстоящего матча не обещает. И дело даже не в том, что у железнодорожников трёхкратное преимущество по победам над «Адмиралом», одержанным во Владивостоке (шесть против двух), а в том, как они были одержаны. То есть сразу после своего рождения «Адмирал» дома дважды ярославцев обыграл. А потом проиграл шесть раз подряд.

Предполагаю, что проиграет и в седьмой раз. Особых предпосылок для победы над командой с такой обороной у приморцев нет. В лучшем случае вымучают ничью в основное время, да и то вряд ли. В общем, «Локомотив» наберёт два очка, а каким именно способом, не так уж и важно», — сказал Лебедев.

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