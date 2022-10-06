«Рома» — «Бетис»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Рома» — «Бетис».
Ставка: победа «Ромы» и ТБ 2.5 за 2.75.
«Три победы подряд в четырёх последних матчах порадовали Жозе Моуринью, который последний матч своей команды наблюдал из автобуса – коуч отбывал дисквалификацию. После сегодняшнего возвращения португальский специалист надеется на очередной успех своего клуба, особенно на фоне победы над ХИКом – в этой игре команда нанесла 29 ударов в сторону ворот, что является максимальным показателем с середины мая.
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Считаю, что «Рома» выглядит очень достойно, при этом на своём поле не проигрывала в 20 последних матчах. У гостей в лазарете есть игроки, при этом вряд ли можно связать с этим такие проблемы в результатах коллектива в Примере. Скорее всего, за счёт класса и ужасного состояния гостей итальянский клуб сумеет добиться победы», — сказал Мостовой.
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Прогноз на матч «Рома» – «Бетис» с коэффициентом 3.75.
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