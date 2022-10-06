«Сибирь» — ЦСКА: ставка Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА.



Ставка: ТМ 5 за 1.42.



«Мы спокойненько дожили до времени, когда «Сибирь» можно назвать фаворитом матча с армейцами. У москвичей барахлит буквально всё, но вратаря, хотя бы Федотова, ЦСКА не хватает. Такого, чтобы стоял и закрыл собой все углы обстрела, раз в оборону никто не успевает. А летит в армейцев прилично, за 13 игр пропущено 39 голов, а впереди со знаменем и в роли лидера должен быть Мамин.

ЦСКА сидит на восьмом месте благодаря тому, что «Северсталь» сыграла на один матч больше. В общем, пока что тьма и дыры в действиях и решениях действующего чемпиона. Армейцы проиграли пять из последних шести встреч. Состав команды обошёлся без драматических изменений (не считая тренера Корешкова), но вот отсутствие аппетита у игроков сказывается на всеобщем результате. Хозяева площадки, наоборот, голодны и жадны до внимания и очков.



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Дома сибиряки будут действовать по своему регламенту, в котором важное место занимает терпение, тем более после двух поражений подряд с одинаковым счётом 1:2. Мартемьянов и его дружина уже обыгрывали ЦСКА в этом сезоне в Москве 3:1. В Новосибирск градус дерзости должен вырасти до 300%, надо лишь разобраться с нервами и дисциплиной, не давать поводов для удалений. «Сибирь» должна исправить косяк из прошлой игры и забить в большинстве.



Справедливости ради ЦСКА в предыдущей очной встрече очень много бросал (39), но совсем ничего не блокировал (9). «Сибирь» в двух поражениях не смогла бросить больше 17 раз за матч. Это критически мало, ещё и учитывая то, что соперники толком не останавливали летящую опасность. Ожидайте вязкую, нервную, затягивающую в дремучий лес игру.



С 2018 года больше трёх шайб на двоих в этой паре не наблюдается. Больше не верю никому, кроме статистики – ТМ 5», — сказала Миронова.



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