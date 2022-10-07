СКА — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 7 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Витязь».



Ставка: победа СКА за 1.31.



«Тем временем тихой сапой у «Витязя» уже действующая серия из четырёх побед. Подмосковный клуб в этом сезоне вообще играет умопомрачительно, судите сами: четыре победы, затем шесть поражений, потом опять четыре победы. Бедная математика аж воет от восторга, предсказывая «витязям» шесть поражений в следующих шести матчах. И тогда, с её точки зрения, всё будет идеально.



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Но мы знаем, что идеально в этом мире не бывает ничего. Шесть не шесть, но первое поражение после серии побед уже не то что не за горами, а вот оно – руку протяни. Потому что против СКА «Витязь», мягко говоря, не играет. В 10 последних междусобойчиках, состоявшихся на невской земле, «витязи» победили лишь однажды, и до сих пор никто не понимает, что тогда на армейцев нашло. Ещё одно очко «витязи» хапнули в серии послематчевых буллитов, и тогда СКА с их помощью выходил из депрессивной полосы.



Сейчас ни о какой депрессивной полосе у СКА и речи быть не может. Сейчас армейцы похожи на удава, который не торопится, обвивая свою жертву, но ближе к концу второго периода начинает постепенно кольца сжимать. Ну, пока у соперника рёбра захрустят. Так и живут, и обыграть эту систему пока удалось только московским динамовцам, да и то с третьей попытки.



Вот и «Витязю», сдаётся, тоже не удастся. Слишком уж разные у команд задачи и бюджеты. То есть гости периода полтора, может быть, даже целых два, будут биться на равных, не исключаю даже, что поведут в счёте. Но потом питерцы включат свою удушающую машинку и свои два очка в итоге всё равно из «витязей» выжмут. Это и есть мой прогноз на предстоящий матч», — сказал Лебедев.



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