«Шериф» — «Реал Сосьедад»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы 6 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шериф» — «Реал Сосьедад» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: «Шериф» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.55.
«Интересная встреча в Молдавии. «Шериф», набравший три очка, будет принимать лидера группы «Реал Сосьедад». Молдавский клуб выиграл в гостях у аутсайдера «Омонии», а затем оступился во встрече с «МЮ». Баски же сначала победили «МЮ» в гостях — 1:0, а затем скромно переиграли киприотов — 2:1.
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Думаю, «Сосьедад» и так доволен своим положением, а здесь гостевой матч. Ничья вполне может устроить команду из Испании. Скорее всего, состав не будет полноценно основным, кого-то поберегут для игры в чемпионате, где очки нужно набирать как можно скорее. Для «Шерифа» же это важнейшая игра. Если уступить тут, то сложно будет побороться за место в плей-офф, учитывая, что дальше предстоят выезды в Испанию и Англию.
Поэтому рискну поставить на то, что хозяева не проиграют. Они будут биться изо всех сил, постараются найти свои моменты. Мой прогноз — «Шериф» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча», — сказал Титов.
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