«Рома» — «Бетис»: ставка Дениса Наливайко на встречу Лиги Европы в Риме

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Рома» – «Бетис».



Ставка: «Бетис» не проиграет за 2.06.



«Понятно, что «Рома» здесь фаворит. Банально состав сильнее и команда кажется крепче. При всём при этом не стоит недооценивать «Бетис». Команда прекрасно начала этот сезон. Она очень здорово играет. Команда мало фолит и абсолютно заслуженно идёт на четвёртой позиции в Ла Лиге.



10 лучших прогнозов на Лигу Европы.



У «Ромы» будет преимущество домашнего поля. Многие футболисты «Бетиса» заявили о том, что они жаждут выступить на «Стадио Олимпико». Атмосфера, конечно же, будет за «Рому», но я уверен, что это будет очень тяжёлая игра для подопечных Жозе Моуринью.

Думаю, что у «Бетиса» будет шанс на осечку здесь, так как у команды шесть очков после двух туров. Но при всём при этом мне кажется, что гости не проиграют. Вернулся Набиль Фекир, отличная линия защиты, и клуб очень здорово выстраивает стенную оборону», — сказал Наливайко.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Слуцкий – убийца «Рубина». Почему его не увольняют?!

Почему «Монако» переиграет «Трабзонспор».



«Ференцварош» не справится с «Црвеной Звездой». Белград Черчесову не покорится!



Прогноз на матч «Рома» – «Бетис» с коэффициентом 3.75.

Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.