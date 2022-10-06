«Рома» — «Бетис»: ставка Дениса Наливайко на встречу Лиги Европы в Риме

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы «Рома» – «Бетис».
Ставка: «Бетис» не проиграет за 2.06.
«Понятно, что «Рома» здесь фаворит. Банально состав сильнее и команда кажется крепче. При всём при этом не стоит недооценивать «Бетис». Команда прекрасно начала этот сезон. Она очень здорово играет. Команда мало фолит и абсолютно заслуженно идёт на четвёртой позиции в Ла Лиге.
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У «Ромы» будет преимущество домашнего поля. Многие футболисты «Бетиса» заявили о том, что они жаждут выступить на «Стадио Олимпико». Атмосфера, конечно же, будет за «Рому», но я уверен, что это будет очень тяжёлая игра для подопечных Жозе Моуринью.
Думаю, что у «Бетиса» будет шанс на осечку здесь, так как у команды шесть очков после двух туров. Но при всём при этом мне кажется, что гости не проиграют. Вернулся Набиль Фекир, отличная линия защиты, и клуб очень здорово выстраивает стенную оборону», — сказал Наливайко.
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Прогноз на матч «Рома» – «Бетис» с коэффициентом 3.75.
- 6 октября 2022
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