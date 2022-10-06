«Фрайбург» — «Нант»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги Европы в Германии

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Фрайбург» — «Нант» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.



Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (-1.5) за 2.42.



«Фрайбург» пока занимает лидирующую строчку в своей группе G, одержав две победы над азербайджанским «Карабахом» (2:1) и греческим «Олимпиакосом» (3:0), набрав шесть очков из шести возможных. В своей группе немецкая команда явный фаворит. На просторах Бундеслиги у «Фрайбурга» тоже складываются дела наилучшим образом. Команда занимает вторую строчку, имея столько же очков (17), сколько нынешний лидер «Унион» (Берлин). Если бы не ничейные результаты в позапрошлых двух турах, то «Фрайбург» спокойно бы возглавлял чемпионат.



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У «Фрайбурга» очень хорошо выстроена линия защиты. В Лиге Европы пропустили только один мяч от «Карабаха», а в Бундеслиге пропущенных мячей шесть за восемь туров. В предстоящем матче с «Нантом» «Фрайбург» не должен пропустить, и хоть «Фрайбург» не пестрит забитыми мячами, но в игре с «Нантом» можно даже ждать разгрома соперника.



«Нант» в Лиге Европы занимает третью строчку в своей группе G. Они победили «Олимпиакос» (2:1), но проиграли «Карабаху» (0:3). В чемпионате Франции у «Нанта» дела обстоят совсем не лучшим образом. За прошедшие девять туров подопечные Антуана Комбуаре набрали всего семь очков и занимают 16-ю строчку в чемпионате, опережая зону вылета на одну позицию.

За нынешний сезон у «Нанта» всего одна победа в первой лиге Франции и одна – в групповом этапе Лиги Европы. А прошлая игра для команды закончилась вообще разгромным поражением от «Монако» (0:4). В Лигу Европы «Нант» попал благодаря победе в Кубке Франции в прошлом году. Я не думаю, что они составят особую конкуренцию своей группе и пройдут дальше.



Всё-таки немецкий футбол остаётся моим фаворитом, «Фрайбург» должен показать красивую игру и разгромить соперника значительно слабее него. Мой прогноз — победа «Фрайбурга» в два мяча и более», — сказал Гасилин.



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