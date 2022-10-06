«Салават Юлаев» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, смотреть прямую трансляцию

6 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Салават Юлаев» и «Металлург». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Магнитогорцы считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.10. Шансы уфимцев оценены в 3.10. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.30.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.73, а на ТМ 4.5 дают 2.16.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.15. Победа «Салавата Юлаева» с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 2.32, а на успех «Металлурга» можно поставить за 1.64.
«Металлург» выиграл девять из 13 матчей на старте сезона, у команды 20 очков. У «Салавата Юлаева» восемь побед в 14 матчах и 18 очков. Уфимцы выиграли четыре последних матча.
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