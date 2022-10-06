«Монако» — «Трабзонспор»: во сколько начало матча Лиги Европы, какой канал покажет онлайн

6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Монако» — «Трабзонспор». Начало запланировано на 19:45 мск. В прямом эфире этот матч покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
10 лучших прогнозов на Лигу Европы.
Явными фаворитами считаются хозяева: поставить на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.58. Успех турецкого клуба оценивается в 5.80. На ничью дают коэффициент 4.50.
Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Трабзонспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.
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