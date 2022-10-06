Эксперты назвали шансы «Севильи» выиграть Примеру после отставки Лопетеги

«Севилья» с треском провалила начало сезона. Команда после семи туров идёт лишь 17-й в чемпионате Испании, набрав всего пять очков. В Лиге чемпионов андалусийцы в трёх матчах набрали одно очко и отстают уже на пять от зоны плей-офф. Вчера после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:4) в отставку отправили главного тренера команды Хулена Лопетеги.



10 лучших прогнозов на матчи дня.



Букмекеры принимают ставки на то, что «Севилью» с новым тренером ждёт чудесное преображение. Сделать ставку на то, что андалусийцы смогут преодолеть кризис и чудесным образом выиграть чемпионат Испании, можно с коэффициентом 500.00.

Более реалистичным выглядит сценарий, при котором севильцы смогут пробиться в первую четвёрку, на такое развитие событий дают коэффициент 15.00.



На победу «Севильи» в Лиге чемпионов аналитики предлагают коэффициент 300.00.



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