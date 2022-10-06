Прогноз на матч «Омония» — «МЮ» в Лиге Европы

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги Европы «Омония» — «МЮ», который состоится 6 октября на Кипре.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 1.71.

«Омония» — вторая команда чемпионата Кипра по количеству титулов. Лишь во второй раз в своей истории она выступает в групповой стадии Лиги Европы. Путёвку в текущий еврокубковый сезон она получила благодаря победе в Кубке Кипра, а право выступать в групповом этапе второго по значимости еврокубка выборола в двухматчевой серии плей-офф с «Гентом».

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Соперники по квартету E в стартовых двух турах реализовали разницу в опыте и классе — «Шериф» победил со счётом 3:0, а «Реал Сосьедад» довольствовался минимальной победой со счётом 2:1. «Зелень и клевер» контролирует мяч в среднем 44,7% игрового времени и не отличается активными действиями у штрафной соперников, строя игру впереди на контратаках. Игроки выполняют лишь по 5.5 удара, из которых один приходится в створ ворот (30-е показатели в Лиге Европы).



«Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага подходит к этой встрече после сокрушительного поражения в «манчестерском дерби» (3:6). А ведь после четырёх побед кряду в АПЛ — над «Ливерпулем» (2:1), «Саутгемптоном» (1:0), «Лестером» (1:0) и «Арсеналом» (3:1) —складывалось впечатление, что команда набрала оптимальную форму.



«Красные дьяволы» в АПЛ не впечатляют своей производительностью в атаке. Игроки выполняют по 12.4 выстрела, из которых 5.1 – в цель (седьмой и восьмой результаты), но забили лишь 11 голов в семи матчах. Недооценивать атакующий потенциал гостей не стоит. Криштиану Роналду и его одноклубники должны устраивать шоу.



Рекомендуем ставку на победу «МЮ» с форой -1.5 мяча за 1.71. Разница в классе слишком велика, да и за кошмарное дерби пора исправляться.

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