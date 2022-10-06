Прогноз на матч «Ренн» — «Динамо» Киев

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Ренн» — «Динамо» Киев.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.11.

«Ренн» в нынешнем сезоне проиграл только два матча, которые пришлись на стартовые туры французской Лиги 1. Дальше красно-чёрные постепенно прибавляли, их лидеры набрали оптимальную форму и в последних матчах «Ренн» смотрелся так же мощно, как и в прошлом сезоне, когда долгое время боролся за серебряные медали в чемпионате.

10 лучших прогнозов на сегодня.

О «Динамо» такого нельзя сказать и близко. Киевляне пока не вызывают никаких эмоций, кроме негативных. Все их достижения остались в квалификации Лиги чемпионов, когда были пройдены «Фенербахче» и «Штурм». Да и там, справедливости ради, доля везения была крайне заметна.

Дальше случилось избиение от «Бенфики» и полный провал в стартовых турах УПЛ. Никакие минимальные победы над «Минаем» и «Львовом» не скрасят впечатление от таких результатов. Киевляне сейчас гораздо хуже, чем в предыдущие пару лет.



Ставить на «Ренн» тут слишком просто, да и коэффициент на победу хозяев не радует. Гости тут могут упереться, они не забьют сами и не дадут много забить сопернику. Интереснее смотрится ставка на тотал меньше 2.5 за 2.11.

Топ-10 экспрессов на четверг.

Черчесов опять проиграет. Сербы ему не по зубам.



Прогноз на матч «Шериф» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.75.



Бывший нападающий ЦСКА избил свою девушку.



Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.



Слуцкий – убийца «Рубина». Почему его не увольняют?!