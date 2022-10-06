Прогноз на матч «Ренн» — «Динамо» Киев

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Ренн» — «Динамо» Киев.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.11.
«Ренн» в нынешнем сезоне проиграл только два матча, которые пришлись на стартовые туры французской Лиги 1. Дальше красно-чёрные постепенно прибавляли, их лидеры набрали оптимальную форму и в последних матчах «Ренн» смотрелся так же мощно, как и в прошлом сезоне, когда долгое время боролся за серебряные медали в чемпионате.
10 лучших прогнозов на сегодня.
О «Динамо» такого нельзя сказать и близко. Киевляне пока не вызывают никаких эмоций, кроме негативных. Все их достижения остались в квалификации Лиги чемпионов, когда были пройдены «Фенербахче» и «Штурм». Да и там, справедливости ради, доля везения была крайне заметна.
Дальше случилось избиение от «Бенфики» и полный провал в стартовых турах УПЛ. Никакие минимальные победы над «Минаем» и «Львовом» не скрасят впечатление от таких результатов. Киевляне сейчас гораздо хуже, чем в предыдущие пару лет.
Ставить на «Ренн» тут слишком просто, да и коэффициент на победу хозяев не радует. Гости тут могут упереться, они не забьют сами и не дадут много забить сопернику. Интереснее смотрится ставка на тотал меньше 2.5 за 2.11.
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