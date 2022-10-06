Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: прогноз на бой от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес от авторов Betassist. Поединок состоится 5 ноября.

Прогноз: Дмитрий Бивол победит по очкам.

Бой против Хильберто Рамиреса станет для Дмитрия четвёртой защитой пояса WBA Super. До этого он шесть раз защищал титул регулярного чемпиона по версии WBA. Прежде в мире Бивол был не столь известен, как оно того заслуживало. Всё изменилось, когда ради боя с Дмитрием поднялся в весе Канело Альварес.

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На тот момент лучший боец вне зависимости от весовых категорий по всем статьям уступил россиянину. После этого игнорировать высочайший класс Дмитрия стало просто невозможно. О Биволе наконец-то заговорили любители бокса по всему миру.

В соперниках снова мексиканец. 44 победы в 44 боях при 30 нокаутах говорят сами за себя. Хильберто Рамирес не звёздный, но опытный и мастеровитый боксёр, который уже успел освоиться в полутяжёлой весовой категории. Он добрался до титула во втором среднем весе и владел им с 2016 по 2019 год.

После перехода в более тяжёлую категорию Рамирес провёл пять боёв, во всех выиграл досрочно. Причём в числе поверженных были и такие имена, как Доминик Бёзель и Салливан Баррера. А это уже интересно.

Рамирес – интересный боец, который может быть неудобным для многих благодаря своим габаритам. Мексиканец высокий и с хорошим размахом рук. Такие вещи могут сыграть важную роль в бою двух приблизительно равных соперников, но, к несчастью для мексиканца, Бивола одной лишь антропометрией не возьмёшь.



Дмитрий уже не раз доказывал свой высокий уровень и прекрасную школу бокса. На победу Дмитрия дают коэффициент 1.20, настолько он впечатлил всех в поединке с Канело. Мощного Рамиреса Дмитрию будет тяжело уронить, тем более что он никогда не славился нокаутирующим ударом.

Стихия Бивола – это полная доминация в бою и победа по очкам. Вот на это уже можно будет поставить с добротным коэффициентом.

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