Прогноз на матч «Урал» — «Химки» в чемпионате России

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Химки», который состоится 7 октября в Екатеринбурге.

Ставка: победа «Урала» за 1.99.

Даже потеря лидера и лучшего бомбардира команды не слишком сильно сказалась на «Урале». Команда Виктора Гончаренко постепенно прибавляет даже без Эрика Бикфалви, то ли ещё будет, когда румын вернётся в строй.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Четыре победы в семи последних матчах — это уже не уровень беспросветного аутсайдера, и «Урал» начинает потихоньку выбираться из подвалов турнирной таблицы чемпионата России. А тут ещё и календарь подкинул проблемного оппонента.



В матче с «Химками», которые не знают радости побед на протяжении 10 встреч, хозяева считаются явным фаворитом. Более того, девять из этих 10 матчей «Химки» проиграли, и пока не видно, за счёт чего они смогут прервать неудачную серию. Недавно руководство заявило, что у Спартака Гогниева большой кредит доверия, но вряд ли его будут долго терпеть, если ничего не изменится.



«Урал» в этом матче должен добывать очередную победу, команда явно в хорошем настроении после яркого успеха в игре с «Локомотивом». Да и фактор домашнего поля очень часто играет уральцам на руку. Ставка на победу «Урала» за 1.99 напрашивается.

Экспресс с коэффициентом 5.68.

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