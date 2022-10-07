«Газиантеп» — «Адана Демирспор»: прогноз на матч чемпионата Турции

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Турции «Газиантеп» — «Адана Демирспор» от авторов Betassist.

Ставки: обе забьют — нет за 2.35, победа «Аданы» всухую за 4.40.

В прошлом сезоне Суперлиги «Газиантеп» занял только 15-е место, и мало что говорило, что результат в этом году будет сильно лучше. Тренер у команды остался тот же, а летние подписания не впечатляли. Но старт чемпионата выдался для болельщиков клуба весьма обнадёживающим – ничья с обладателем Кубка Турции «Сивасспором» и три победы подряд.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Но потом команда угодила в яму – три поражения в четырёх матчах. Слабым утешением является то, что одно из поражений случилось в матче с грозным «Галатасараем», а другое – с действующим чемпионом Турции «Трабзонспором».



При этом гостевой матч с «Касымпашой» стал первой игрой сезона, в которой «Газиантеп» не забил. Но с «Аданой», вполне вероятно, случится второй такой матч. «Демирспор» надёжно играет в обороне, пропустив лишь в четырёх из восьми матчей сезона. Команде Артёма Дзюбы не забил ни «Сивасспор», ни «Галатасарай».

«Адана» находится в отличной форме – три победы и две ничьих в последних пяти матчах и осязаемые шансы на медали чемпионата. Поставить на сухую победу гостей можно с коэффициентом 4.40.



К слову об Артёме Дзюбе. Российский форвард вот уже три матча подряд обитает на скамейке запасных. Пока на счету Дзюбы один гол за 160 минут на поле, растянувшихся на три неполных матча. Тем временем лучшим бомбардиром команды является Юнес Беланда с четырьмя голами, но он не прямой конкурент Дзюбе, так как играет на позиции атакующего полузащитника.



8 июля при подготовке к сезону «Газиантеп» и «Адана» сыграли товарищеский матч, в котором «Газиантеп» взял верх 2:0. Эта встреча стала седьмой за последние восемь матчей, в которой забивала максимум одна команда. Поставить на «обе забьют – нет» можно за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 5.68.



Бывший нападающий ЦСКА избил свою девушку.



Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.



Виталий Дьяков высмеял уровень Второй лиги.



«Урал» воспользуется бардаком в «Химкам». Таким клубам не место в РПЛ.



В «Зените» рассказали о будущем Далера Кузяева.