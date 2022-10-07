Прогноз на матч СКА — «Витязь» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ СКА — «Витязь», который пройдёт 7 октября в Санкт-Петербурге.

Ставки: победа СКА с форой (-1.5) за 1.74, победа СКА + тотал меньше 5.5 гола за 2.25.

СКА привычно выступил в прошлом сезоне. Команда финишировала на первом месте на Западе и добралась до финала конференции, где в упорной борьбе проиграла в семи матчах будущему победителю Кубка Гагарина — ЦСКА. Результат не максимальный, но и провалом его никак не назвать.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Новый сезон подопечные Романа Ротенберга начали безупречно. Они лишь раз проиграли — по буллитам в матче с московским «Динамо» (1:2). Выиграли в остальных 14 встречах. Игроки выполняют по 30,4 броска за игру. Забили 55 голов, а в 17 из них поучаствовал экс-игрок «Нефтехимика» Марат Хайруллин — 9+8. Мощно.



Также СКА уверенно играет в защите. Дмитрий Николаев парировал 94,86% ударов из 409 в створ его ворот. Он часто выручает команду при игре в меньшинстве, имея показатель надёжности 91,1%. Впечатляюще.



«Витязь» в новый сезон вступал под началом Вячеслава Буцаева, который сменил на посту Юрия Бабенко. Ротация на тренерском мостике взбодрила команду. Она стартовала с четырёх побед кряду, но быстро спустилась с небес на землю, проиграв в шести матчах подряд.



Примечательно, что «богатыри» не допускают грубых ошибок в обороне. Лишь в двух встречах они проиграли с разницей в две шайбы или более. Команда демонстрирует медианные показатели надёжности игры в меньшинстве (79,2%). Благодаря уверенной игре вратарей она держится на четвёртой строчке в Западной конференции и шестой в общем списке КХЛ. Вратари отразили 93,96% ударов из 497 нанесённых в створ их ворот.



При таких раскладах рекомендуем ставку на победу СКА с форой (-1.5) за 1.67. Стоит присмотреться к пари — П1 и ТМ 5.5 за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 13.80.

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