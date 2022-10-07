Даниил Медведев — Эмиль Руусувуори: результат матча, какой счёт, кто победил

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Астане (Казахстан), обыграв финна Эмиля Руусувуори.

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Медведев одержал победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Руусувуори один эйс, две двойные ошибки, один заработанный и реализованный брейк-пойнт. Медведев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.



В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в матче второго круга обыграл россиянина Павла Котова (LL).



Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.

Экспресс с коэффициентом 13.80.

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