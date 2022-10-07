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«Шериф» — «Реал Сосьедад»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт

«Шериф» — «Реал Сосьедад»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт
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В Кишинёве на стадионе «Зимбру» в матче Лиги Европы «Шериф» принимал «Реал Сосьедад». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

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На 53-й минуте счёт открыл Давид Сильва. В качестве ассистента выступил Александр Сёрлот. А на 62-й минуте точку в матче поставил Ариц Элустондо, которому ассистировал Брайс Мендес.

«Реал Сосьедад» одержал третью победу в Лиге Европы. Команда набрала девять очков, испанцы занимают первое место в турнирной таблице. «Шериф» находится на третьем месте, набрав три очка.

Команды вновь сыграют уже в четвёртом туре. На этот раз они встретятся в Сан-Себастьяне.

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