«Омония» — «МЮ»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт, забил ли Роналду

6 октября состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором кипрский клуб «Омония» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Лимасоле на стадионе «Цирион».



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Несмотря на явное преимущество гостей, первыми открыли счёт хозяева. На 34-й минуте иранский форвард «Омонии» Карим Ансарифард уверенно реализовал голевой момент после передачи бразильского нападающего Бруно. На пропущенный мяч «красные дьяволы» смогли ответить сопернику лишь во второй половине встречи, когда на 53-й минуте нападающий Маркус Рашфорд сумел сравнять счёт. Через 10 минут Антони Марсьяль после выхода на замену вывел гостей вперёд, голевая передача на счету Рашфорда.



На 84-й минуте англичанин сумел оформить дубль и укрепить преимущество своей команды, ассистировал ему португалец Криштиану Роналду. Ровно через минуту хозяева сократили отставание в счёте — гол на счету защитника Николаса Панайоту. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Манчестер Юнайтед» — 3:2.

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