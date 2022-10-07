«Рома» — «Бетис»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто победил, какой счёт

6 октября состоялась встреча 3-го тура Лиги Европы. «Рома» принимала испанский «Бетис». Матч проходил на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился победой гостей 2:1.
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«Волки» сумели открыть счёт ближе к концу первого тайма. На 34-й минуте нападающий римлян Пауло Дибала уверенно реализовал 11-метровый удар, благодаря чему вывел свою команду вперёд. Долго преимущество «Ромы» не продлилось, потому что уже на 40-й минуте полузащитник испанской команды Гвидо Родригес сумел сравнять счёт после передачи Луиса Энрике.
Несмотря на небольшое превосходство хозяев в игре, выйти вперёд смогли футболисты «Бетиса»: на 88-й минуте Луис Энрике сумел реализовать точный пас Родри Санчеса. Из-за накала встречи игрок «Ромы» Николо Дзаньоло не справился с эмоциями и был удалён на 94-й минуте за прямую красную карточку.
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