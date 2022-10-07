Карен Хачанов — Новак Джокович: прогноз Софьи Тартаковой на матч турнира в Астане

Известная журналистка Софья Тартакова дала прогноз на матч турнира в Астане Карен Хачанов — Новак Джокович.
Ставка: ТБ 2.5 сета за 3.10.
«Матч Хачанова против Джоковича будет интересным – они умеют играть друг против друга.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В начале сезона мы говорили о том, что Карену не хватает уверенности в себе, но сейчас можно сказать, что это уже позади. Очень важно, что он выигрывал матчи с громкой афишей, а также с теннисистами, которые умеют навязывать борьбу.
Мне кажется, что матч будет упорным, соответственно, можно рассмотреть вариант, что он закончится в трёх сетах. Оба теннисиста находятся в хорошей форме, они должны показать зрелищный и быстрый теннис. Мне кажется, что мы увидим долгий матч и встреча закончится в трёх драматичных сетах», — сказала Тартакова.
Экспресс с коэффициентом 5.68.
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